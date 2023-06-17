السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غرفة عمليات الثانوية العامة: لا مشاكل فى امتحانات مادة اللغة العربية بمدارس المكفوفين

طلاب
طلاب

أدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، وذلك في مادة اللغة العربية (الورقة الأولى) بإجمالي عدد (255) طالبًا/ طالبة.

وحرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

يذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون غدًا الأحد الموافق 18 /6 /2023 الامتحان فى مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

الإدارة المركزية الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي العملية الامتحانية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوي

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