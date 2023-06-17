السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال ملحوظ على التصويت بانتخابات الغرفة التجارية في الإسماعيلية

انتخابات الغرفة التجارية
انتخابات الغرفة التجارية في الإسماعيلية

شهدت الساعات الأولى لفتح باب التصويت في انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إقبالا ملحوظا من التجار ممن لديهم حق التصويت.

وانطلق التصويت في تمام الساعة الثامنة صباحا، وبدأ التوافد على لجنتي نادي الشجرة، والتي يستمر الاقتراع فيهما حتى الساعة الخامسة مساء وعلى مدار اليوم.

وشهدت اللجان الانتخابية بنادي الشجرة، ازدحاما كبيرا أمام اللجان مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وتابع المهندس أحمد عثمان، سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات رئيسية بنادي الشجرة، ووجه بتوفير كافة سبل المناخ الآمن والمناسب لجميع الناخبين لتسهيل عملية المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على التنسيق التام فيما بين مختلف الجهات المعنية على تأمين اللجان من الخارج والاهتمام بأعمال النظافة بالمناطق المجاورة للمقار التي يجري بها الانتخابات والمتابعة اللحظية والعمل على إزالة أي معوقات قد تحدث.

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في ١٩ أبريل الماضي باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشح، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفه التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنه ٢٠٢٣، الصادر في ٧ ابريل ٢٠٢٣.

ويجري التصويت، اليوم السبت، حيث تفتح لجنتي التصويت بصندوقين، تحت إشراف قضائي.

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