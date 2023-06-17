خناقة نجلاء فتحي وحسن الإمام توقف "حب فوق بركان".. والسبب سيارة المنتج

شهدت كواليس الإعداد وتصوير فيلم "حب فوق بركان"، أحداثًا مثيرة، من بينها وقوع خلافات بين الفنانة نجلاء فتحي والمخرج حسن الإمام، بحسب ما جاء في تقرير نشرته مجلة "الموعد" عام 1977.

وبحسب التقرير، فقبل انتهاء تصوير العمل، حدث خلافًا حادًا بين الإمام وفتحي، ما أدى إلى توقف العمل فى الفيلم وتعرض المنتج واصف فايز إلى خسائر مادية كبيرة.

تفاصيل الخلاف بين نجلاء فتحى وحسن الإمام

وبدأ الخلاف خلال تصوير مشهد من الفيلم في أحد المستشفيات واستعد المخرج حسن الإمام ومعه جميع مساعديه للتصوير، ولكن وفي أخر لحظة، ذهبت كل استعداداتهم في الهواء لأن نجلاء فتحي أرسلت اعتذارًا عن عدم تمكنها من الحضور وتمثيل دورها لأنها تمر بحالة صحية حرجة.

وكان رد مخرج الروائع حسن الإمام، أنه ثار واعتبر عدم حضور نجلاء استخفافًا به وبسلطته كمخرج، فانتظر إلى اليوم التالي ليرد لها التحية بمثلها، وعندما جاءت في اليوم الثاني لا ستئناف العمل في الفيلم، فوجئت بأن حسن الإمام هو الذي غاب عن الاستوديو هذه المرة بحجة أنه متعب.

إشاعات في استوديو الأهرام

وفي هذا التوقيت ترددت إشاعات في استوديو الأهرام، بأن غياب نجلاء فتحي فى المرة الأولى يرجع إلى غضبها على منتج الفيلم واصف فايز؛ لأنه أعار سيارته إلى شقيقها فكانت النتيجة أن حطم الأخير السيارة، إثر تعرضه لحادث سير.

أجر نجلاء فتحى في فيلم "حب فوق بركان"

ويذكر أن نجلاء فتحى تقاضت عن دورها في فيلم "حب فوق بركان" مبلغ 18 ألف جنيه.

فيم حب فوق بركان

وفيلم حب فوق بركان عرض لأول مرة في شاشات السينما عام 1978، من بطولة نجلاء فتحى وحسين فهمى وفريد شوقي وفردوس عبد الحميد ونخبة أخرى من الممثلين.