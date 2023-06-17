حبس متهم بسرقة شقق سكنية بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهم والواقعة .

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط " مصوغات ذهبية- مبلغ مالى عملات "أجنبية- محلية"- عدد ٤ ساعات يد- جهاز "لاب توب"- عدد ٢ هاتف محمول- جواز سفر لإحدى الدول خاص بالمجنى عليه- عدد 2 دفتر شيكات خاصين بالمجنى عليه" .

وأقر بأن تلك المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، وأنه قام بإنفاق المبلغ المالى على متطلباته الشخصية وشراء هاتف محمول، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق .