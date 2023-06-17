مستشارة الرؤية الاستراتيجية الروسية: مصر بوابة إفريقيا وتمتلك دورًا رياديًا

قالت مستشارة مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا- العالم الإسلامي"، آنا بيليكوفا، إن مصر تعد بوابة إفريقيا وتمتلك دورًا رياديًا تاريخيًا وحضاريًا وثقافيًا.

وأكدت آنا بيليكوفا، ريادة الإعلام المصري وأنه يمثل نموذجًا متفردًا ويمتلك دورًا رياديًا وصوتًا قويًا ومؤثرًا وفعالًا.

وأشارت إلى قوة العلاقات المصرية الروسية التي تشمل مختلف مجالات التعاون وتعود إلى تاريخ طويل يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونوهت، بمناسبة زيارتها إلى الإسكندرية، عن أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي من 26 إلى 29 يوليو المقبل في مدينة سانت بطرسبرج الروسية تحت عنوان "التكنولوجيا والأمن باسم التنمية السيادية لصالح الإنسان".

وأوضحت أن المنتدى يستهدف المساهمة في تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الإفريقية بجميع أبعاده السياسة والأمن والاقتصاد والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.

وأشارت إلى أن مناقشات برنامج الأعمال ستتطرق إلى الموضوعات الأكثر أهمية وصلة بجوانب التعاون الروسي الإفريقي، وأن الأقسام المحورية لها تتمثل في اقتصاد العالم الجديد، الأمن المتكامل والتنمية السيادية التعاون في ميدان العلم والتكنولوجيا، مؤتمر رؤساء الجامعات، البرنامج الشبابي، التعاون الإقليمي.

ولفتت إلى أنه سينظم معرضًا ضمن فعاليات المنتدى، والذي سيصبح منصة تواصل رئيسية لعرض الإنجازات والإمكانات في مجال الاقتصاد والعلوم والبيئة والثقافة.

وأشارت إلى أن الفعاليات ستتضمن منتدي إعلاميًا لمناقشة تعزيز التعاون والتبادل الإعلامي، مؤكدة أهمية أن تمتلك الدول الإفريقية صوتًا إعلاميًا يعبر عنها.

ونوهت إلى أن مصر تمتلك نموذجًا إعلاميًا رائدًا وقويًا وناجحًا يمثل نموذجًا يمكن تطبيقه والاستفادة منه في تطوير الإعلام الإفريقي.

وقالت إنه في إطار الاستعدادات لتنظيم منتدى روسيا إفريقيا في يوليو المقبل بمدينة بطرسبورج، نظمت السفارة الروسية بالقاهرة المنتدى الإعلامي المصري الروسي ندوة بعنوان "مكانة وسائل الإعلام المصرية والإفريقية على الساحة الدولية في ظل التغيرات الراهنة ودورها في العلاقات الروسية"، بحضور السفير الروسي جيورجي بوريسينكو، والسفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، ومشاركة ماريا زاخاروف، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية- عبر الإنترنت.

وأوضحت أن المشاركين قدوموا أفكارًا تتعلق بأهمية إنشاء منصات إعلامية إفريقية مستقلة وإقامة تعاون إعلامي بين روسيا وإفريقيا، مشيرة إلى أهمية تكاتف وفاعلية كل الدول في العالم الجديد، وشاركت في ندوة حول "مصر وروسيا وإفريقيا" نظمها البيت الروسي بالإسكندرية برئاسة "بافيل كيديسيوك" ومستشار مصر الثقافي الأسبق في روسيا والحاصل على ميدالية بوشكين الروسية أسامة السروي، وعدد من المتخصصين في العلاقات المصرية الروسية والتاريخ منهم وائل عزب وعمرو ممتاز وأدارتها هدي الساعاتي.

وفي سياق متصل، أوضحت أن أول قمة روسية إفريقية أقيمت في مدينة سوتشي الروسية في 23 و24 أكتوبر 2019، وبالتوازي معها عقد المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي.

كما تحدثت عن نتائج المنتدى الروسي الإفريقي الأول والذي يمثل الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الإفريقية، وشارك فيه 45 رئيس دولة إفريقية و8 منظمات إقليمية إفريقية و109 من وزراء الخارجية وبحضور أكثر من 6 آلاف مشارك ونحو 800 صحفي وأكثر من 250 وسيلة إعلام أجنبية، وجرى التوقيع على 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتخطي واحد تريليون روبل.