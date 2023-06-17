تشيلسى يعرض صفقة تبادلية جديدة على إنتر مستغلًا لوكاكو

أشارت تقارير صحفية اليوم السبت إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي عرض صفقة تبادلية جديدة على نظيره إنتر الإيطالي.

إنتر يحاول ضم البلجيكي روميلو لوكاكو نهائيًا من صفوف البلوز، والأخير يعرض حتى الآن في مفاوضات لإجراء صفقات تبادلية معه.

وكانت تقارير أشارت إلى أن إنتر يريد ضم كاليدو كوليبالي ولوكاكو، مقابل أندريا أونانا الذي يعتبر محط اهتمام البلوز.

وأشارت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، اليوم، إلى أن تشيلسي عرض على إنتر ضم لوكاكو مقابل الحصول على نيكولو باريلا نجم وسط النيراتزوي.

ويحاول إنتر استعارة لوكاكو من جديد بعد انتهاء إعارته وسط ضغط من تشيلسي لبيعه نهائيًا.

وكانت التقارير أشارت إلى أن نيوكاسل الإنجليزي يحاول الحصوص على خدمات باريلا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني من إنتر.

"لوكاكو" شارك هذا الموسم مع إنتر في 37 لقاء بجميع المسابقات، سجل 14 هدفًا، وصنع 7.

وعاد "لوكاكو" لصفوف إنتر معارًا بعد رحيله الموسم الماضي لصفوف تشيلسي الإنجليزي، حيث لم يوفق مع البلوز، ولم يشارك بصفة أساسية ليعود من جديد إلى النيراتزوي.