السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دعم المنظومة الذكية والاكتفاء من الألبان على طاولة "زراعة الشيوخ" غدا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، اجتماع لها لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من قبل النواب، أبرزها استعراض الاقتراح المقدم من النائبة سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، والاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، والاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان".

ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والادارة المحلية والنقل والزراعة والري والتعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي "بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر".

اقتراحات برغبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإكتفاء الذاتي من اللحوم التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاونيات في مصر الهيئة القومية للاستشعار من البعد الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الزراعة الذكية

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