السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة الشواطئ وتكثيف أعمال النظافة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع رئيس مدينة بورفؤاد ورؤساء الأحياء (العرب والمناخ والشرق)، وإدارة المصايف والشواطئ، وجهاز الإنقاذ والطوارئ، وذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتهيئة الأحياء والشواطئ والميادين لاستقبال زوار المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد، وإزالة كل أنواع الإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري.

كما وجه محافظ بورسعيد إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق مع الأحياء، بالقيام برفع كفاءة شواطئ بورسعيد، وتنفيذ حملات يومية للنظافة، فضلًا عن توحيد أسعار الشماسي والكافتيريات وتخصيص عامل نظافة لكل كافتيريا، للحفاظ على المظهر الحضاري لشاطئ بورسعيد، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطئ، فضلًا عن التأكد من خدمات القرى السياحية لتكون على أعلى مستوى، مؤكدًا أن بورسعيد جاهزة لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، خلال عيد الأضحى المبارك.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
إدارة المصايف استقبال الزائرين استعدادات أستقبال عيد الأضحي أعمال النظافة

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