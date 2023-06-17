توريد 390 ألف طن قمح للشون والصوامع بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار توريد محصول القمح لموسم 2023، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء، للوصول إلى الكميات المستهدف توريدها هذا العام.

وأشارت نائب المحافظ، في بيان، اليوم السبت، إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كل الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

ولفت إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار "التقاوي" بلغ 390 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وبلغت نسبة التوريد 86٪ من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 302415 فدانًا، وذلك من خلال 38 مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ 619 طنًا.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة تقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ 453 ألف طن نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

وشددت نائب محافظ البحيرة على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة مدى الالتزام بالقرارات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقًا للضوابط المقررة، لافتة إلى أنه تم تحرير 96 محضرًا بإجمالي مضبوطات بلغت 2188 طنًا.

يذكر أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من المحصول يوميًا بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.