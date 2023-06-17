السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تسير 17 رحلة إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله اليوم

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

قالت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية مصر للطيران إنه من المقرر تسيير  17 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت، بواقع ١١ رحلة تقلع من مطار القاهرة إلى مطار جدة، رحلة واحدة من مطار الأقصر إلى مدينة جدة، ٥ رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة.

وتتضمن الرحلات نقل بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار ووزارة التضامن وكذلك بعثة حجاج قرعة القاهرة والغربية وبني سويف ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وتضامن سوهاج والأقصر وأسوان والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران قد كشفت قبل أيام عن خطة وجدول رحلاتها للجسر الجوي لنقل الحجاج المصريين خلال موسم الحج الحالي، عبر مجموعة من البيانات "إنفوجراف".

 

الأراضي المقدسة الأقصر مطار القاهرة مصر للطيران مطار جده المدينة

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