السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال متوسط على انتخابات "التجاريين" بالدقهلية

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

شهدت انتخابات نقابة التجاريين بمحافظة الدقهلية، إقبالًا متوسطًا على لجان الاقتراع، وذلك لاختيار مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ في ٢٠٢٣، وتنتهي في ٢٠٢٧ يتنافس ٩ مرشحين على ٨ مقاعد، بينما سيتم الإعلان عن تعيين ٨ آخرين.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري منذ يومين قرارًا باستبعاد ٣ نواب من قائم الانتخابات وهم: النائل وليد فرعون، والنائب أحمد الحديدي، والنائب ثروت فتح الباب.

وتشهد الانتخابات إقبالًا متوسطًا للاختبار بين قائمة عطاء بلا حدود وتضم أحمد إبراهيم أحمد رعب، والسيد حمد التهامي حسنين عوضين، وحاتم حسين محمد أحمد المير، وسامي أحمد عبدالرازق سلطان، ومدحت فوزي عبده الفيومي.

ويخوض الانتخابات كل من إبراهيم رفعت حسيب، وحسن الحنفي الحنفي الناغي، ‏وعقيل محمد إبراهيم محسن وشهرته أشرف حسن، ومحمد السيد إبراهيم محمد جاد.

وتجري الانتخابات بمحافظة الدقهلية خلال ٨  لجان على مستوى المحافظة وهم لجنة رقم 1 ومقرها النادى الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي، وتشمل ناخبي بندر ومركز المنصورة، ولجنة رقم 2 ومقرها النادي الاجتماعي باستاد المنصورة، وتشمل باقى ناخبي بندر ومركز المنصورة. 

ولجنة رقم 3 ومقرها مجلس مدينة طلخا، وتشمل ناخبي بندر ومركز طلخا وبندر ومركز بلقاس وبندر ومركز نبروه والستامونى وجمصة، لجنة رقم 4 ومقرها قاعة أم كلثوم بالسنبلاوين، وتشمل ناخبى بندر ومركز السنبلاوين وبندر ومركز تمي الأمديد وبندر ومركز أجا، ولجنة رقم 5 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة ميت غمر، وتشمل ناخبى بندر ومركز ميت غمر، ولجنة رقم 6 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة دكرنس، وتشمل ناخبى بندر ومركز دكرنس وبني عبيد وشربين، ولجنة رقم 7 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة منية النصر، وتشمل ناخبى بندر ومركز منية النصر والكردي وميت سلسيل، ولجنة رقم 8 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة المنزلة، وتشمل ناخبى بندر ومركز المنزلة والجمالية والمطرية.

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
انتخابات نقابة التجاريين الدقهلية لجان مجلس الادارة

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