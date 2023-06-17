السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يمتحنون التربية الوطنية

الكتابة بطريقة برايل
الكتابة بطريقة برايل

يؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المكفوفين يؤدون امتحان التربية الوطنية، اليوم السبت.

بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الأساسية التي تضاف للمجموع، غدا الأحد، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الدور الأول الامتحان في مادة اللغة العربية.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا غدًا الامتحان فى مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم.

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في ضوء بعض الاستفسارات التي استقبلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بنماذج أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة، صرح زلطة، بأنه ليس هناك أي مشكلة تتعلق باستلام الطالب نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان، حيث إن اختلاف النماذج يتعلق فقط باختلاف ترتيب الأسئلة لا غير.

وأكد المتحدث الرسمي أن كل نموذج أسئلة مرتبط بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة الأسئلة المقالية المرفقة به، مشيرًا إلى ضرورة أن يقوم الطالب بكتابة رقم النموذج الذي قام باستلامه على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وفقًا للفيديو التوضيحي الذي أعلنت عنه الوزارة والذي يتضمن كافة الإرشادات والتعليمات المتعلقة بكتابة البيانات.

وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر توجيهات مشددة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والتيسير للطلاب، كما وجه بالتفاعل والرد الفوري على كل الاستفسارات المتعلقة بمنظومة الامتحانات أو أي شكاوى ترد الوزارة بشأن أية مشكلات قد تعوق انتظام سير الامتحانات.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات التي تستهدف تشتيت الطلاب وأهمية استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية فقط.

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