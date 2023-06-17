إقبال محدود في الساعات الأولى من انتخابات الغرفة التجارية بالوادي الجديد

انطلقت صباح اليوم انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، حيث شهدت عمليات الإنتخابات إقبالاً محدوداً في الساعات الاولى من الناخبين التجار وأعضاء الغرفة على لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تشهد اختيار مجالس إدارات الغرف كل 4 سنوات

وتم فتح باب التصويت لأعضاء الجمعية العمومية منذ الثامنة صباحاً لاختيار مجلس إدارتها الجديد في الدورة التي تمتد ما بين 2023 - 2027 وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة.

وبدأت إنتخابات الغرفة التجارية بالوادي الجديد في تمام الثامنة صباحا وتنتهي حتى الثامنة مساء تحت إشراف لجان من وزارة التجارة والصناعة، على أن يتم اختيار 5 أعضاء من إجمالي المرشحين لمجلس الإدارة والبالغ عددهم 9 مرشحين.

وكانت الغرفة التجارية قد أنهت بمحافظة الوادي الجديد، استعدادات انطلاق انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية للدورة الجديدة 2023 / 2027، حيث تضم المحافظة نحو 3 آلاف و175 ناخبا من التجار لهم حق التصويت في الانتخابات التي ستجرى غداً السبت في لجنتين اللجنة الرئيسية بمقر الغرفة التجارية بالخارجة وتشمل ناخبي مركزي الخارجة وباريس، واللجنة الثانية بمكتب إدارة تموين الداخلة بمدينة موط بالداخلة وتشمل ناخبي مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

وقال عربي كامل يماني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة للدستور، أن الغرفة التجارية بيت التجار بالوادي الجديد، حيث تقوم الغرف التجارية بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعة، وتحديد العُرف التجاري. إبداء الرأي في إنشاء البورصات والسواحل والمواني والأسواق والمعارض الصناعية، وكذلك منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة

وأوضح يماني أن الغرفة التجارية هي مؤسسة رسمية ذات موارد خاصة تشرف على النشاط التجاري والاستثماري تم إنشائها لإيجاد جهة منظمة وموحدة لتمثيل منشآت القطاع الخاص لذا فهي تمثل همزة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالنشاط التجاري والاقتصادي في سبيل حل مشاكل التجارة، كما تتابع أحوال السلع المعروضة بالأسواق وتساهم فى حل المشاكل التي تعوق توافر أي سلعة وغير ذلك .

وأضاف يماني انه تم عمل تأمين صحي للتجار ، لمركزي الخارجة وباريس تم التعاقد مع مركز الإشعاع الحضاري ، ولمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة تم التعاقد مع مركز الحرمين الطبي بنسبة خصم من 15% : 50% من قيمة الكشف والاشاعات والتحاليل وكذلك خصم على الدواء والعلاج

وآشار يماني، إلى أنه تم الموافقة المبدئية من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على الحصول على قطعة ارض بمركزي الداخلة والخارجة بهدف إقامة نادي إجتماعي كمتنفس للتجار وأسرهم وكذلك يمكن إقامة حفلات الزفاف وأعياد الميلاد ، وأضاف يماني أنه تم ضم السجل التجاري المتطور بمركز الخارجة

ولفت إلى التعاقد مع شركة المقاصة والتي من اختصاصها تفعيل الفاتورة الإلكترونية بدلاً من السفر إلي القاهرة والتي تم انطلاقها فعلياً منذ شهر تقريبا بمركزي الخارجة والداخلة.