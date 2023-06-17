السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل وشقيقته لـ"الجنايات" لحيازتهم المواد المخدرة ببدر

ضبط متهم
ضبط متهم

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت إحالة عاطل وشقيقته لمحكمة الجنايات، لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بمدينة بدر.

وكشف قرار الإحالة عن أن المتهمين "عصام.ع" عاطل، "نور .ع" عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وزنت كيلو من مخدر الاستروكس و400 قرص من مخدر الترمادول.

وبمواجهتهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بغرض التربح والكسب غير المشروع.

بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطل وشقيقته وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

إجراءات القانونية الاستروكس الترمادول الشروق وبدر الكسب غير المشروع المتهمين المواد المخدرة النيابة التحقيق

الأكثر قراءة

سيولة مرورية على المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة

انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

اليوم.. استكمال محاكمة 11 متهمًا بـ"خلية الشروق"

وزير الرى: تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات محليًا لترشيد الإنفاق

وزير الري: التنسيق بين جميع الأجهزة لتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية

أوغندا تُعلن مقتل 25 شخصًا في هجوم إرهابي على مدرسة ثانوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟