إحالة عاطل وشقيقته لـ"الجنايات" لحيازتهم المواد المخدرة ببدر

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت إحالة عاطل وشقيقته لمحكمة الجنايات، لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بمدينة بدر.

وكشف قرار الإحالة عن أن المتهمين "عصام.ع" عاطل، "نور .ع" عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وزنت كيلو من مخدر الاستروكس و400 قرص من مخدر الترمادول.

وبمواجهتهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بغرض التربح والكسب غير المشروع.

بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطل وشقيقته وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.