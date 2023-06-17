السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالغربية لاختيار 8 مرشحين

انتخابات الغرفة التجارية
انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

تستعد الغرفة التجارية بمحافظة الغربية فى استقبال الناخبين اليوم بعد اشتعال الصراع بين جميع المنافسين لاختيار 
8 أعضاء من المجلس وتعيين 8 ٱخرين.

ويدورسباق الانتخابات بين مجموعتين بعد تنازل مجموعة رجل الأعمال محمود عياد، يقود المجموعة الأولى وتسمى العطاء رجل الأعمال "محمد مصلح" ومجموعة "معا" لاستمرار البناء يتزعمها رجل الأعمال الدكتور "صلاح الكموني" وسط أجواء وصراعات شرسة من أجل حشد أصوات الجمعية العمومية والذي يبلغ عددها قرابة 34788 صوتا بمختلف الشعب التجارية.

اليوم انتخابات الغرفة التجارية بالغربية لإختيار مصر مرشحين

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