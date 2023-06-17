أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع "صوم الرسل"

شهدت الكنيسة الكاثوليكية، خلال الأيام الماضية، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع صوم الرسل 2023.

إذ ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس عيد قلب يسوع الأقدس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس.

جاء ذلك بمشاركة الأب ميخائيل صبحي، راعي الكنيسة، والأب أشعياء مكرم، راعي كنيسة مار جرجس، بالقرية، والأب فيلوباتير جاد، راعي كنيسة السيدة العذراء، بطوة.

واحتفل الأنبا باسيليوس، بتجديد النذور للراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، اللواتي يخدمن، بقرية منسافيس. وألقى صاحب النيافة عظة القداس حول "روحانية قلب يسوع".

ومن جهته شارك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، في قداس، وجناز الأب هنري بولاد اليسوعي، ذلك بكنيسة العائلة المقدسة للآباء اليسوعيين، بالفجالة.

وترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي، أعقبها خدمة جنازة الكهنة، التي ترأسها سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان.

شارك في الصلوات سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وبعض أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأسرة جمعية كاريتاس مصر، بالإضافة إلى الشخصيات المختلفة الأخرى.

وألقى الأب فاضل سيداروس نبذة عن حياة الأب هنري بولاد، كما تضمنت الصلوات أيضًا كلمات التعزية من بطريرك الأقباط الكاثوليك، والسفير البابوي بمصر.

الجدير بالذكر أن الصلوات شهدت إلقاء نظرة الوداع على جثمان الأب هنري بولاد.

وبدأت الكنيسة صوم الرسل، والذي يستمر حتى 12 يوليو 2023، أي 37 يومًا متصلاً.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت.

ويعد صوم الرسل أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.