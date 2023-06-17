كندا تعزز انتشار الناتو فى لاتفيا بـ15 دبابة ليوبارد 2

قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، إن كندا ستعزز قوتها فى لاتفيا بنشر 15 دبابة من طراز (ليوبارد تو أيه فور إم) كجزء من جهود الناتو لبناء لواء قادر على القتال فى دولة على الحدود مع روسيا.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية - فى تصريحات للصحفيين من بروكسل أثناء وجودها فى أوتاوا- إن سرب دبابات الجيش سينتشر بالكامل بحلول الخريف. وأضافت "سيعزز هذا بشكل كبير قدرات المجموعة القتالية التى تقودها كندا فى حلف شمال الأطلسى فى لاتفيا، مما يضمن استمرار قدرتها على حماية الجناح الشرقى لتحالفنا".

وأوضحت أن كندا بصدد زيادة وجودها فى لاتفيا، ولديها 800 فرد من قواتها المسلحة فى أكبر انتشار عسكرى خارجى لها. تتكون مجموعة الناتو القتالية بقيادة كندا فى لاتفيا من مساهمات من 11 دولة.

وتشكل كندا التى تضم واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية فى العالم، داعمًا قويًا لأوكرانيا فى حربها مع روسيا، وقدمت المساعدة العسكرية والمالية إلى كييف منذ فبراير 2022. وهى أيضًا عضو مؤسس فى الناتو.

وقالت الوزيرة الكندية "اسمحوا لى أن أكون واضحة، كندا وجميع حلفاء الناتو سيدافعون دائما عن كل شبر من أراضى الناتو، ونحن ننشر القدرات والأفراد اللازمين للوفاء بهذا الوعد". وتحدثت أناند افتراضيا مع الصحفيين فى أوتاوا وسط اجتماعات لوزراء دفاع التحالف فى بروكسل يومى الخميس والجمعة.