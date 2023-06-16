الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يتوعد الطائرات الأمريكية فى أوكرانيا بالحرق

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن مقاتلات "إف -16" التي سيرسلها الغرب لكييف "ستحترق"، بينما سمحت الولايات المتحدة بتسليم هذه الطائرات للقوات الأوكرانية.

والشهر الماضي، أعطت الولايات المتحدة التي لطالما رفضت تسليم مقاتلات لتجنب تصعيد النزاع، الضوء الأخضر لتسليم طائرات إف-16 طالبت بها كييف باستمرار.
ولم يتم تحديد موعد تسليم هذه الطائرات الأمريكية الصنع وعددها في هذه المرحلة، وأعلنت بروكسل في نهاية مايو أن بولندا بدأت بتدريب طيارين أوكرانيين.
وقال بوتين في منتدى اقتصادي في سانت بطرسبرج (شمال غربي روسيا): إن" الدبابات (التي سلمها حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا) تحترق وستلقى طائرات إف-16 المصير نفسه".
ومن الأسئلة التي ستطرح أيضا في حال تسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا، إيجاد قواعد آمنة للإقلاع والهبوط وصيانتها فيها، في وقت قصفت روسيا العديد من المطارات الأوكرانية.
ويتم أحيانا اقتراح فكرة نشر هذه الطائرات في القواعد الجوية للدول المجاورة الداعمة لأوكرانيا.
وأكد بوتين أنه إذا نشرت الطائرات التي ستسلم لكييف "في قواعد خارج أوكرانيا، سنرى ما يجب القيام به حيال هذه القواعد وكيفية ضربها".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين إف -16 الغرب الولايات المتحدة بروكسل بولندا

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