كاتب صحفى: أسلحة الدعم السريع الثقيلة دليل تمويلهم من الخارج

قال الكاتب الصحفي خالد محمد علي، إن الحرب السودانية تكشف كل يوم كل ماهو جديد، حيث دخل الجيش السوداني الحرب وباعتقاده أنه سينهي على هذه الحرب في خلال أيام قليلة، ولكن كانت المفاجئة أن قوات الدعم السريع تمتلك كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة.

أسلحة الدعم السريع

وأكد الكاتب الصحفي خالد محمد علي، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الأسلحة التي يستخدمها الدعم السريع منذ بداية الحرب تدل بشكل مباشر على أن هناك تمويل خارجي لهذه القوات.

سيطرة الجيش السوداني

وتابع: "سياسة حمدتي كانت تسير بالطريق المعاكس للقيادة السياسية، وكان التصرف يدل على العداء وليس المشاركة في تولي أمور البلاد".

واستطرد: "الجيش السوداني عليه حسم سيطرته على الدولة سريعاً، لأن عدم الحسم السريع يعني زيادة الفوضى وتدمير الوطن".