الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مدينة التلج".. عرض مسرحى للأطفال بقصر ثقافة البحيرة

مدينة التلج
"مدينة التلج"

قدمت فرقة قصر ثقافة الطفل بدمنهور، العرض المسرحي "مدينة التلج" على مسرح الثقافة بالبحيرة، أمس الخميس، ويستمر حتى 18 يونيو الحالي، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. 

العرض من تأليف محمود جمال الحديني، إخراج أحمد أسامة، ديكور وملابس آلاء محمد، أشعار سامح رخا، ألحان عاصم علاء، توزيع موسيقي زهير إسماعيل.

وتدور أحداثه حول بنت تدعى "هدية" تجلس في ليلة رأس السنة حزينة؛ نظرًا لأنها علمت بمرضها وأنها ستموت، ثم تقابل شخصية "بابا نويل" ويأخذها في رحلة مذهلة إلى مدينة الثلج التي تحتوي على بعض الألعاب التي يقدمها بابا نويل للأطفال في رأس السنة، ولكن يقرر بابا نويل أن يغير الأحداث ويقدم هذه المرة الألعاب "هدية"، وهنا تتعرف على لعبة تدعى "لذيذ"، وذلك في إطار كوميدي مصاحب بتقديم بعض النصائح التعليمية للأطفال، مثل نبذ التنمر والتشجيع على الاجتهاد وحب الغير والاهتمام بمشاعر الآخرين.

عرض "مدينة التلج" يقدم ضمن مسرح الطفل بفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش. ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

قصر ثقافة الطفل بدمنهور مدينة التلج الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة محمد البسيوني

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