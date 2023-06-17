يبحث عن مواعيد مباريات اليوم السبت 17-6-2023 والقنوات الناقلة الملايين من عشاق رياضة كرة القدم حول العالم لمشاهدة البطولات المحلية والدولية المقامة برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في العديد من دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعبين وأندية كروية.



مواعيد مباريات اليوم السبت 17-6-2023 والقنوات الناقلة



يمكن معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 17-6-2023 والقنوات الناقلة من خلال موقع الدستور حيث يقدم العديد من الخدمات المتنوعة في المجالات المختلفة التي تهم القراء وإليكم جدول مواعيد المباريات:-

تصفيات كأس أمم أفريقيا

مباراة جمهورية إفريقيا الوسطى ضد أنغولا في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مباراة زامبيا ضد ساحل العاج في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مباراة ليسوثو ضد جزر القمر في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباراة غينيا الاستوائية ضد تونس في تمام الساعة الخامسة عصرا.

مباراة جنوب افريقيا ضد المغرب في تمام الساعة الخامسة عصرا.

مباراة بوتسوانا ضد ليبيا في تمام الساعة السادسة مساءا.

مباراة بنين ضد السنغال في تمام الساعة الثامنة مساءا.

الدوري الأرجنتيني الممتاز

مباراة نادي يونيون سانتا في ضد لانوس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

مباراة نادي راسينغ كلوب ضد نادي فيليز سارسفيد في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

تعرض كافة المباريات السابقة من خلال مجموعة قنوات Bein sports والتي حصلت على حقوق بث مباريات العديد من الرياضات المختلفة والتي تلقى رواجا كبيرا في الكثير من الدول خاصة البلاد العربية.

تردد قناة Bein sports عبر نايل سات



يمكن متابعة أكبر البطولات الرياضية والمحلية في كافة دول العالم في جميع الرياضات من خلال ضبط إشارة بث مجموعة قنوات Bein sports القطرية والتي تعد أكبر القنوات الرياضية في الدول العربية عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك بالاحداثيات التالية:-

قناة Bein sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12476.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة: HD.

قناة Bein sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة: HD.