مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-6-2023 والقنوات الناقلة
يهتم محبي الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم للمنتخبات العربية والأجنبية، والتي تنقلها القنوات المحلية المفتوحة والقنوات المشفرة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-6-2023 والقنوات الناقلة .
مواعيد مباريات اليوم
- فنلندا - سلوفينيا ـ 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة ـ bein sports connect.
- الدنمارك - إيرلندا الشمالية ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة ـ bein sports connect.
- روسيا البيضاء - الكيان الصهيوني ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.
- أندرو - سويسرا ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.
- سان مارينو - كازخستان ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة ـ bein sports connect.
- كوسوفو - رومانيا ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.
مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية
- ويلز - أرمينيا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.
- اليونان - إيرلندا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.
- مقدونيا الشمالية - أوكرنيا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.
- مالطة - إنجلترا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.
- جبل طارق - فرنسا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.
- لاتفيا - تركيا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.
- بولندا - ألمانيا ـ 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.
- كولومبيا - العراق ـ 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.
- كوريا الجنوبية - بيرو ـ 1:00 مساء بتوقيت القاهرة.
- صربيا - الأردن ـ 1:00 مساء بتوقيت القاهرة.
- السويد - نيوزيلندا - 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.