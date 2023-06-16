يهتم محبي الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم للمنتخبات العربية والأجنبية، والتي تنقلها القنوات المحلية المفتوحة والقنوات المشفرة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-6-2023 والقنوات الناقلة .

مواعيد مباريات اليوم

فنلندا - سلوفينيا ـ 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة ـ bein sports connect.

الدنمارك - إيرلندا الشمالية ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة ـ bein sports connect.

روسيا البيضاء - الكيان الصهيوني ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.

أندرو - سويسرا ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.

سان مارينو - كازخستان ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة ـ bein sports connect.

كوسوفو - رومانيا ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.

مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية

ويلز - أرمينيا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.

اليونان - إيرلندا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.

مقدونيا الشمالية - أوكرنيا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.

مالطة - إنجلترا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.

جبل طارق - فرنسا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.

لاتفيا - تركيا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.

بولندا - ألمانيا ـ 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

كولومبيا - العراق ـ 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

كوريا الجنوبية - بيرو ـ 1:00 مساء بتوقيت القاهرة.

صربيا - الأردن ـ 1:00 مساء بتوقيت القاهرة.

السويد - نيوزيلندا - 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.