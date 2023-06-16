الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-6-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبي الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم للمنتخبات العربية والأجنبية، والتي تنقلها القنوات المحلية المفتوحة والقنوات المشفرة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي  مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-6-2023 والقنوات الناقلة . 

مواعيد مباريات اليوم

  • فنلندا - سلوفينيا ـ 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة  ـ bein sports connect.
  • الدنمارك - إيرلندا الشمالية ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة  ـ bein sports connect.
  • روسيا البيضاء - الكيان الصهيوني ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة  تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.
  • أندرو - سويسرا ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.
  • سان مارينو - كازخستان ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة ـ bein sports connect.
  • كوسوفو - رومانيا ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات ـ bein sports connect.

حكام مباريات اليوم وترتيب فرق مجموعة الصعيد في القسم الثاني

مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 

  • ويلز - أرمينيا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات  ـ bein sports connect.
  • اليونان - إيرلندا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات  ـ bein sports connect.
  • مقدونيا الشمالية - أوكرنيا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات  ـ bein sports connect.
  • مالطة - إنجلترا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات  ـ bein sports connect.
  • جبل طارق - فرنسا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات  ـ bein sports connect.
  • لاتفيا - تركيا ـ 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة تذاع عبر قنوات  ـ bein sports connect.
  • بولندا - ألمانيا ـ 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.
  • كولومبيا - العراق ـ 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.
  • كوريا الجنوبية - بيرو ـ 1:00 مساء بتوقيت القاهرة.
  • صربيا - الأردن ـ 1:00 مساء بتوقيت القاهرة.
  • السويد - نيوزيلندا - 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا

جدول مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024

مباريات كأس الأمم الأوروبية bein sports مواعيد مباريات اليوم كرة القدم مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

روسيا: التهدئة فى أوكرانيا غير متوقعة حاليًا

على جمعة لـ "الشاهد": لم أتوقع وصول الإخوان للحكم لأنهم ليسوا رجال دولة

على جمعة لـ"الشاهد": أستند فى رفضى الانضمام للإخوان إلى أرضية شرعية وفقهية

عبدالقادر: كنت واثقًا من حصد لقب دورى الأبطال.. ولم نتوقع تريند "سطلانة"

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 16-6-2023

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16-6-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى