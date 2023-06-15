حكام مباريات اليوم وترتيب فرق مجموعة الصعيد في القسم الثاني

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء الحكام الذين سيقومون بإدارة المباريات التي ستنطلق في الخامسة عصر اليوم في الأسبوع الثلاثين والأخير للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني والتي يتحدد على ضوء نتائجها الفريق الصاعد للدوري الممتاز والفريق الهابط للقسم الثالث، إضافة للفريق الذي سيحتل المركز السادس ويخوض دورة فاصلة مع الفريقين الذين يحتلان المركز السادس في المجموعتين الثانية والثالثة ويتأهل منها فريقان لدوري المحترفين .

ويدير أحمد حمدي حكم منطقة البحيرة مباراة شبان قنا والجونة ويساعده هشام طلب من منطقة سوهاج ومحمود عبدالسميع من منطقة أسيوط .

ويدير وليد عبدالرازق حكم منطقة كفر الشيخ مباراة أسمنت أسيوط ولافيينا ..ويقوم محمد الشناوي حكم منطقة الجيزة بإدارة مباراة مصر المقاصة والألومنيوم ويساعده علي محمد علي ومحمد إبراهيم من منطقة الإسكندرية.

ويدير أحمد ربيع عرفة حكم منطقة قنا مباراة النصر للتعدين وملوي ويساعده محمد عبدالفضيل من منطقة الأقصر ومحمد حسن سعد من منطقة قنا ومعهم محمد سعيد حكما رابعا من منطقة البحر الأحمر.

كما يقوم عمرو العطار حكم منطقة سوهاج بإدارة مباراة كيما أسوان والمنيا..ويدير أحمد الحلواني حكم منطقة القاهرة مباراة المدينة المنورة وديروط.

ويقوم إسلام راشد حكم منطقة السويس بإدارة مباراة تليفونات بني سويف وبترول أسيوط .

ترتيب فرق مجموعة الصعيد قبل مباريات اليوم