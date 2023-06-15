جدول مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، والتي ستنطلق في شهر أغسطس المقبل.

موعد انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد، يوم 12 أغسطس المقبل، على أن ينتهي في يوم 19 مايو 2024.

ويستعد فريق مانشستر سيتي "بطل البريميرليج" لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بيرنلي –الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء-، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر إقامة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة".

جدول مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024

• مباريات شهر أغسطس

- بيرنلي × مانشستر سيتي: يوم الجمعة 11 أغسطس.

- مانشستر سيتي × نيوكاسل يونايتد: يوم السبت 19 أغسطس – على ملعب "الاتحاد".

- شيفيلد يونايتد × مانشستر سيتي: يوم السبت 26 أغسطس.

• مباريات شهر سبتمبر

- مانشستر سيتي × فولهام: يوم السبت 2 سبتمبر - على ملعب "الاتحاد".

- وست هام يونايتد × مانشستر سيتي: يوم السبت 16 سبتمبر.

- مانشستر سيتي × نوتينجهام فورست: يوم السبت 23 سبتمبر - على ملعب "الاتحاد".

- وولفرهامبتون × مانشستر سيتي: يوم السبت 30 سبتمبر.

• مباريات شهر أكتوبر

- أرسنال × مانشستر سيتي: يوم السبت 7 أكتوبر.

- مانشستر سيتي × برايتون: يوم السبت 21 أكتوبر - على ملعب "الاتحاد".

- مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي: يوم السبت 28 أكتوبر.

• مباريات شهر نوفمبر

- مانشستر سيتي × بورنموث: يوم السبت 4 نوفمبر – على ملعب "الاتحاد".

- تشيلسي × مانشستر سيتي: يوم السبت 11 نوفمبر.

- مانشستر سيتي × ليفربول: يوم السبت 25 نوفمبر – على ملعب "الاتحاد".

• مباريات شهر ديسمبر

- مانشستر سيتي × توتنهام هوتسبير: يوم السبت 2 ديسمبر - على ملعب "الاتحاد".

- أستون فيلا × مانشستر سيتي: يوم الثلاثاء 5 ديسمبر.

- لوتون تاون × مانشستر سيتي: يوم السبت 9 ديسمبر.

- مانشستر سيتي × كريستال بالاس: يوم السبت 16 ديسمبر – على ملعب "الاتحاد".

- مانشستر سيتي × برينتفورد: يوم السبت 23 ديسمبر - على ملعب "الاتحاد".

- إيفرتون × مانشستر سيتي: يوم الثلاثاء 26 ديسمبر.

- مانشستر سيتي × شيفيلد يونايتد: يوم السبت 30 ديسمبر - على ملعب "الاتحاد".

• مباريات شهر يناير

- نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي: يوم السبت 13 يناير

وقد يتغيّر موعد هذه المباراة إلى 20 يناير كجزء من استراحة منتصف الموسم في الدوري الإنجليزي.

- مانشستر سيتي × بيرنلي: يوم الأربعاء 31 يناير - على ملعب "الاتحاد".

• مباريات شهر فبراير

- برينتفورد × مانشستر سيتي: يوم السبت 3 فبراير.

- مانشستر سيتي × إيفرتون: يوم السبت 10 فبراير - على ملعب "الاتحاد".

- مانشستر سيتي × تشيلسي: يوم السبت 17 فبراير - على ملعب "الاتحاد".

- بورنموث × مانشستر سيتي: يوم السبت 24 فبراير.

• مباريات شهر مارس

- مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد: يوم السبت 2 مارس - على ملعب "الاتحاد".

- ليفربول × مانشستر سيتي: يوم السبت 9 مارس - 4 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

- برايتون × مانشستر سيتي: يوم السبت 16 مارس. (أو قد تتم إقامة مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي).

- مانشستر سيتي × أرسنال: يوم السبت 30 مارس - على ملعب "الاتحاد".

• مباريات شهر أبريل

- مانشستر سيتي × أستون فيلا: يوم الأربعاء 3 أبريل – على ملعب "الاتحاد".

- كريستال بالاس × مانشستر سيتي: يوم السبت 6 أبريل.

- مانشستر سيتي × لوتون تاون: يوم السبت 13 أبريل - على ملعب "الاتحاد".

- توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي: يوم السبت 20 أبريل. (أو قد تتم إقامة مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي).

- نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي: يوم السبت 27 أبريل.

• مباريات شهر مايو

- مانشستر سيتي × وولفرهامبتون: يوم السبت 4 مايو - على ملعب "الاتحاد".

- فولهام × مانشستر سيتي: يوم السبت 11 مايو.

- مانشستر سيتي × وست هام يونايتد: يوم الأحد 19 مايو - على ملعب "الاتحاد".