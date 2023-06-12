بحافلة مكشوفة.. مانشستر سيتى يحتفل مع جماهيره بالتتويج بطلًا لأوروبا

احتفل نادي مانشستر سيتي، بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، عبر حافلة مكشوفة طافت شوارع المدينة في حضور عشرات الآلاف من المشجعين، اليوم الإثنين.

وتأجلت بداية الجولة المسائية لحافلة الفريق، نظرًا للطقس المتقلب والعواصف الرعدية، لكن حافلتين من اللون الأزرق، شقتا في النهاية طريقهما عبر شوارع المدينة.

وارتدى لاعبو مانشستر سيتي والمدرب الإسباني بيب جوارديولا، قمصانًا تحمل عبارة "الفائزون بالثلاثية"، في إشارة إلى تتويج الفريق بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال "جوارديولا" الذي كان يدخن السيجار بعد وصول الفريق إلى وسط مدينة مانشستر، في الوقت الذي وضع في إيرلينج هالاند ورفاقه الميداليات الذهبية على أعناقهم "كان ينبغي أن يكون أفضل احتفال تزامنًا مع هذه الأمطار، وإلا فلن تكون هذه هي مانشستر".

وسجل الإسباني رودري هدف الفوز لسيتي في شباك إنتر ميلان الإيطالي خلال المباراة النهائية لدوري الأبطال مساء السبت في إسطنبول.

وعادل سيتي إنجاز جاره مانشستر يونايتد في 1999 وحصد ثلاثية تاريخية متمثلة في ألقاب الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وبات عاشر فريق أوروبي وثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية خلال موسم واحد.