"نراكم بالسعودية".. مانشستر سيتى يوجه رسالة لـ الأهلى بعد التتويج بدورى الأبطال

بعث مانشستر سيتي الإنجليزي برسالة تهنئة إلى النادي الأهلي عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعد التعادل الإيجابي مع الوداد بهدف لكل فريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر تويتر: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا.. نراكم في المملكة العربية السعودية".

وكان مانشستر سيتي الإنجليزي قد توج ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء السبت، عقب الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف في المباراة النهائية.

ومن المنتظر مشاركة الأهلي ومانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.



