الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: جوارديولا يستعد للرحيل عن مانشستر سيتي مع انتهاء عقده

جوارديولا
جوارديولا

أفاد تقرير صحفي اليوم الإثنين، أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، سيرحل فوز انتهاء عقده مع الفريق.

وأكد تقرير لصحيفة “جارديان”، أن جوارديولا استقر على نهاية حقبته مع السيتي مع انتهاء عقده الحالي في 2025.

وتوج مانشستر سيتي باللقب الذي كان يبحث عنه منذ فترة طويلة بعدما تغلب على إنتر ميلان 1-0 في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت السبت في إسطنبول.

واستكمل مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الأولى أيضا في تاريخه.

وأصبح “جوارديولا” المدرب الوحيد في تاريخ اللعبة الذي يحقق الثلاثية مرتين حيث فعلها مع برشلونة الإسباني في 2009.

واقترب “جوارديولا” من تحطيم رقم الإيطالي كارلو أنشلوتي الذي لديه 4 ألقاب من دوري أبطال أوروبا بواقع 2 مع ميلان و2 مع ريال مدريد.

وعادل سيتي إنجاز جاره مانشستر يونايتد في 1999 وحصد ثلاثية تاريخية متمثلة في ألقاب الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وبات عاشر فريق أوروبي وثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية خلال موسم واحد.

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