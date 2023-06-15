جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة مباريات الفريق في الموسم الجديد، والتي ستنطلق في شهر أغسطس المقبل.

قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد، يوم 12 أغسطس المقبل، على أن ينتهي في يوم 19 مايو 2024.

وأسفرت قرعة الدوري الإنجليزي، عن وقوع فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، في مواجهة قوية ونارية أمام تشيلسي، في مستهل مشوارهما بالبريميرليج في الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر إقامة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت "القاهرة"، على ملعب "ستامفورد بريدج".

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024

• مباريات شهر أغسطس

- تشيلسي × ليفربول: يوم الأحد 13 أغسطس - 6:30 مساءً.

- ليفربول × بورنموث: يوم السبت 19 أغسطس – 5 مساءً – على ملعب "أنفيلد".

- نيوكاسل يونايتد × ليفربول: يوم السبت 26 أغسطس – 3 مساءً.

• مباريات شهر سبتمبر

- ليفربول × أستون فيلا: يوم السبت 2 سبتمبر – 5 مساءً – على ملعب "أنفيلد".

- وولفرهامبتون × ليفربول: يوم السبت 16 سبتمبر - 5 مساءً.

- ليفربول × وست هام يونايتد: يوم السبت 23 سبتمبر - 5 مساءً – على ملعب "أنفيلد".

- توتنهام هوتسبير × ليفربول: يوم السبت 30 سبتمبر – 3 مساءً.

• مباريات شهر أكتوبر

- برايتون × ليفربول: يوم السبت 7 أكتوبر – 5 مساءً.

- ليفربول × إيفرتون: يوم السبت 21 أكتوبر - 5 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

- ليفربول × نوتنجهام فورست: يوم السبت 28 أكتوبر - 4 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

• مباريات شهر نوفمبر

- لوتون تاون × ليفربول: يوم السبت 4 نوفمبر - 4 مساءً.

- ليفربول × برينتفورد: يوم السبت 11 نوفمبر - 4 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

- مانشستر سيتي × ليفربول: يوم السبت 25 نوفمبر - 4 مساءً.

• مباريات شهر ديسمبر

- ليفربول × فولهام: يوم السبت 2 ديسمبر - 4 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

- شيفيلد يونايتد × ليفربول: يوم الثلاثاء 5 ديسمبر - 8:45 مساءً.

- كريستال بالاس × ليفربول: يوم السبت 9 ديسمبر - 4 مساءً.

- ليفربول × مانشستر يونايتد: يوم السبت 16 ديسمبر - 4 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

- ليفربول × أرسنال: يوم السبت 23 ديسمبر - 4 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

- بيرنلي × ليفربول: يوم الثلاثاء 26 ديسمبر - 4 مساءً.

- ليفربول × نيوكاسل يونايتد: يوم السبت 30 ديسمبر – 4 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

• مباريات شهر يناير

- بورنموث × ليفربول: يوم السبت 13 يناير - 4 مساءً

وقد يتغيّر موعد هذه المباراة إلى 20 يناير كجزء من استراحة منتصف الموسم في الدوري الإنجليزي.

- ليفربول × تشيلسي: يوم الأربعاء 31 يناير - 9 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

• مباريات شهر فبراير

- أرسنال × ليفربول: يوم السبت 3 فبراير - 4 مساءً.

- ليفربول × بيرنلي: يوم السبت 10 فبراير - 4 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

- برينتفورد × ليفربول: يوم السبت 17 فبراير - 4 مساءً.

- ليفربول × لوتون تاون: يوم السبت 24 فبراير - 4 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

• مباريات شهر مارس

- نوتنجهام فورست × ليفربول: يوم السبت 2 مارس - 4 مساءً.

- ليفربول × مانشستر سيتي: يوم السبت 9 مارس - 4 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

- إيفرتون × ليفربول: يوم السبت 16 مارس - 4 مساءً.

- ليفربول × برايتون: يوم السبت 30 مارس - 4 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

• مباريات شهر أبريل

- ليفربول × شيفيلد يونايتد: يوم الأربعاء 3 أبريل – 9 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

- مانشستر يونايتد × ليفربول: يوم السبت 6 أبريل - 4 مساءً.

- ليفربول × كريستال بالاس: يوم السبت 13 أبريل - 4 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

- ليفربول × فولهام: يوم السبت 20 أبريل - 4 مساءً.

- وست هام يونايتد × ليفربول: يوم السبت 27 أبريل - 5 مساءً.

• مباريات شهر مايو

- ليفربول × توتنهام هوتسبير: يوم السبت 4 مايو - 5 مساءً - على ملعب "أنفيلد".

- أستون فيلا × ليفربول: يوم السبت 11 أبريل - 5 مساءً.

- ليفربول × وولفرهامبتون: يوم الأحد 19 أبريل - 6 مساءً - على ملعب "أنفيلد".