الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"نورت مصر".. كيف تفاعل المصريون مع زيارة "التيك توكر" نويل روبيسون؟

صورة
صورة

شهرة عالمية واسعة نالها الـ"تيكتوكر" الألماني نويل روبيسون، بمقاطع الفيديو الكوميدية التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي.

"روبينسون" تصدر عمليات البحث بين المصريين مؤخرًا، بعد إعلانه زيارة مصر ضمن إحدى جولاته العالمية.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقاطع الفيديو التي نشرها  "روبيسون" خاصًة أثناء زيارته لشارع المعز.

وعبر طه محمد، عبر حسابه على “فيس بوك” عن سعادته بزيارة “روبيسون” قائلًا: "مصر بلدنا".

وتساءل السيد محمد: " هتيجي اسكندريه امتى وحياتك"، وعلّق محمد مدثر على مقطع الفيديو الذي شاركه قائلًا: " نورت مصر والله"، وكتب أحمد خالد: " المصريين دوول عسل".

محطات من حياة روبيسون

ويجوب الألماني الشهير نويل روبيسون، العالم أجمع ويرقص رقاصته الشهيرة في مختلف الشوارع محاولًة منه في رسم البهجة والسعادة على أوجه المواطنين من مختلف أنحاء العالم.

المغرب كانت آخر محطات “روبيسون” العربية، وحققت مقاطع الفيديوهات التي صورها هناك، حجاز الـ500 مليون مشاهدة.

“نويل” صانع محتوى ترفيهي ألماني الجنسية، اشتهر بقصة شعره الغريبة وفيديوهات الرقص والمقالب التي يقدمها على منصات التواصل الاجتماعي، وهو من مواليد 1996، ومشهور باسم noelgoescrazy، على منصات التواصل الاجتماعي.

يُجدر الإشارة إلى أن الراقص الشهير علق على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرقص على أحد أغاني المهرجانات، قائلًا: "مصر هل مستعدة؟".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع الفيديو، حيث حصد الفيديو في أقل من يوم، أكثر من 2.5 مليون تفاعل من جميع أنحاء العالم.

https://www.tiktok.com/@noelgoescrazy/video/7244954946024525083?embed_source=121352282%2C121351166%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_name&refer=embed&referer_url=www.cairo24.com%2F1816204%3Ffbclid%3DIwAR2qTvGOG6ay7EmCmapVpyLWZ-X5TnkFGUqIxmnY1UaCkqofjvUZnwO_A3A&referer_video_id=7244591927985835290
42 مليون الأماكن الأثرية التواصل الاجتماعي المختلفة السوشيال ميديا الترويج البهجة والسعادة

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