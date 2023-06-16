الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نيابة المنيا تمنح أمًا حق رعاية أطفالها الثلاثة بعد قيام الأب بتعذيبهم

تعرض لأبنائه بالضرب
تعرض لأبنائه بالضرب والتعذيب

قررت النيابة العامة في المنيا، منح ربة منزل حق رعاية أطفالها الثلاثة، بعد نزعها من الأب الذي تعرض لأبنائه بالضرب والتعذيب.

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، قد تلقت في وقت سابق، بلاغًا من ربة منزل، يتضمن قيام زوجها بالاعتداء بالضرب وتعذيب أبنائه الثلاثة وجميعهم أطفال.

وأفادت التحريات الأولية، بأن الأب والأم كان يقيمان في محافظة المنيا، فقرر الزوج السفر إلى القاهرة بصحبة أسرته للعمل، وهناك انشغل بجمع المال، ثم اكتشفت الأم أن زوجها ينفق مدخراته على ملذاته الخاصة، وأنه استأجر شقة لهذا الغرض، فقررت الزوجة اصطحاب أبنائها الثلاثة والعودة إلى المنيا مرة أخرى، وطلبت من زوجها الانفصال، ووافق بشرط أن تترك الأبناء لديه، وهم بنتان الأولى عمرها 6 سنوات، والثانية 5 سنوات، ورضيع عمره عام ونصف العام، ثم دخل الزوج مرحلة إدمان وتعاطي المخدرات، وبدأ يعذب ابنته الكبيرة، وسبب لها حروقا وتشوها بأنحاء الجسم.

وأثبتت تحريات المباحث الجنائية صحة البلاغ، وأن الأب عذب ابنته الكبيرة التي اعترفت عليه، وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة بالقبض على الأب وعرض الطفلة على الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات في الجنحة رقم 9708 لسنة 2023 بندر المنيا.

كما كلفت النيابة العامة وحدة حماية الطفل في المنيا بإعداد تقرير حول الواقعة، والتي أوصت بنزع الولاية من الأب، وإعطاء الأم حق الرعاية وتسليمها الأطفال الـ3، حيث سلمت النيابة العامة الأطفال للأم حفاظا على مصلحتهم.

نيابة المنيا منح أم حق رعاية أينائها الصلاصة قيام الأب بتعذيب أبنته الكبري وحدة حماية الطفل بالمنيا إدمان الأب للمخدرات

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