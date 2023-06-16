خبير اقتصادي: افتتاحات الإسكندرية تخلق فرص عمل للشباب بقطاع الموانئ واللوجستيات

أكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله،على أن افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى العديد من الإنجازات التي حققتها مصر بعد ثورة 30 يونيو ضمن خطة الدولة للانطلاق نحو مستقبل جديد.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات النقل واللوجستيات والبنية التحتية. وقد أوضح أن ما يحدث في عهد الرئيس السيسي من إنجازات هو شيء لم تشهده مصر من قبل.

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية الكبير، تعد الأولى من نوعها في المنطقة. وتمثل المحطة مثالًا على ميناء صغير متكامل داخل ميناء الإسكندرية، وتهدف إلى دعم التجارة الترانزيتية التي تؤثر بشكل كبير على مكانة مصر كمركز للتجارة واللوجستيات. وأوضح أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو الاندماج الاقتصادي.

وأكد جاب الله أن الاستثمار في قطاع الموانئ ذو أهمية كبيرة، حيث يتم تطوير مناطق لوجستية ومواني جافة مرتبطة بها. ويؤدي ذلك إلى تقليل زمن تداول البضائع وخروجها، وخاصة المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والشحن وتكاليف النقل والتأمين. وبالتالي، فإن هذا يؤثر بشكل إيجابي على النظام الاقتصادي ككل.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه المشروعات القومية، بما في ذلك المناطق اللوجستية والمواني الجافة، ستسهم في إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق توازن وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل بنسبة تصل إلى 15٪، وهذا بالتأكيد سينعكس على أسعار السلع للمستهلك النهائي.

وأضاف أن رفع العلم على سفينة وادي الملوك، وهي أحدث سفن الأسطول التجاري المصري، ضمن خطة مصر لتحولها إلى مركز لوجستي وتجاري عالمي، يعتبر أمرًا مهمًا للغاية ويستحق الفخر، وتشمل المشروعات القومية العملاقة إنشاء عدد من المحاور والممرات اللوجستية التي تربط بين البحرين الأحمر والبحر المتوسط وسيناء، وتشييد موانئ ومناطق صناعية متطورة، بالإضافة إلى تحديث نظم الإدارة والجمارك لزيادة التنافسية وفقًا للمعايير