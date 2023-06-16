الجيش السودانى: نخوض "معركة أمة".. وسندمرهم فى كل مكان حتى المنازل

قال الفريق أول ركن ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، إن معركة الجيش مع قوات الدعم السريع هي "معركة أمة".

وأضاف العطا، في بيان صحفي نشرته القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات الجيش السوداني تتقدم بثبات نحو أهدافها المخطط لها.

وتابع العطا: "المرحلة القادمة سندمرهم في كل مكان موجودين فيه بما فيها المنازل".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت فضائية "سكاي نيوز"، بتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

عبدالفتاح البرهان: ندعم مبادرة إيجاد الرامية إلى إحلال السلام فى السودان

والخميس، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عن دعمه لمبادرة إيجاد الرامية إلى إحلال السلام في السودان.

وأبلغ البرهان رئيس جيبوتي رفض الحكومة السودانية لرئاسة كينيا للجنة إيجاد، وفق قناة "العربية" الإخبارية.