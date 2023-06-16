إزالة 220 تعديًا على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى كفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تمكن حملات مجالس المدن بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفرالشيخ، من إزالة 220 حالة تعد على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21، التي شهدتها مدن وقرى المحافظة.



وقال محافظ كفرالشيخ إن إجمالي حالات الإزالات المتعدية على أملاك الدولة وتم التعامل معها منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 21 بلغ 220 حالة على مساحة 43 فدانا، و11 قيراطا، و8 أسهم، و47 ألفا و896 مترا، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف، حيث سيتم تنفيذ عمليات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع كل الحالات المخالفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية مقدرات الدولة والمحافظة على الرقعة الزراعية.

وشدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كل أشكال تعديات: البناء أو «الزراعية» أو «الري» ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ21 من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.