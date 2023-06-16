الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 220 تعديًا على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى كفرالشيخ

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تمكن حملات مجالس المدن بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفرالشيخ، من إزالة 220 حالة تعد على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21، التي شهدتها مدن وقرى المحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ إن إجمالي حالات الإزالات المتعدية على أملاك الدولة وتم التعامل معها منذ بدء  المرحلة الثانية من الموجة 21 بلغ 220 حالة على مساحة 43 فدانا، و11 قيراطا، و8 أسهم، و47 ألفا و896 مترا، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف، حيث سيتم تنفيذ عمليات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع كل الحالات المخالفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية مقدرات الدولة والمحافظة على الرقعة الزراعية.

وشدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كل أشكال تعديات: البناء أو «الزراعية» أو «الري» ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ21 من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تعديات إزالات أملاك الدولة بلطيم كفر الشيخ

الأكثر قراءة

على جمعة: لا يجوز الترحم على المعزول مرسى وجماعته لأنه مبتدع

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

أهالى "الأبعادية" بالبحيرة يشكرون الرئيس السيسى: وضعتنا على خريطة التنمية

"نشرة الحوادث".. حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار وضبط 14476 قضية سرقة كهرباء

"المركزى" يحدد سعر الفائدة الخميس مع توقعات بالتثبيت

116 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق