الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هشام عطوة: قصر ثقافة نجع حمادى يُمثل مركز إشعاع نور جديدًا

هشام عطوة رئيس قصور
هشام عطوة رئيس قصور الثقافة

قال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن قصر ثقافة نجع حمادي بمحافظة قنا، الذي افتتحته الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أمس، يأتي استكمالًا لجهود تطوير مواقع الهيئة بكل المحافظات، والتي شهدت منذ مطلع العام الحالي افتتاح قصر ثقافة ببا ببني سويف، والمكتبة العامة، ومكتبة ضاحية السلام الثقافية بالعريش، وذلك ضمن خطة شاملة تُنفذ برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

وأضاف هشام عطوة، أن أعمال التطوير والتجديد، لقصر الثقافة الذي تبلغ مساحته2371 مترًا  مربعًا، شملت الموقع العام، وثلاثة أدوار، حيث يضم الدور الأرضي «قاعة متعددة الأغراض تحتوي على 120 مقعدًا، ومجموعة من الغرف والقاعات الرئيسية، ومنها قاعة نادي تكنولوجيا المعلومات، وقاعة نادي الطفل، ومنفذ إصدارات الهيئة، والذي يوجد به أكثر من 2000 كتاب، والمسرح الصيفي بعدد 140 مقعدًا، والذي تم تجهيزه بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة»، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة منظومة الحريق، بخلاف غرف الملابس، بينما يتكون الدور الأول من مجموعة غرف إدارية، ومكتبة الطفل، والتي يوجد بها 2000 كتاب، والمكتبة العامة، ويوجد بها 4000 كتاب، أما الدور الثاني فيحتوي على قاعة نادي أدب، وقاعة الموسيقى العربية، وقاعة الفنون التشكيلية، وقاعة نادي المرأة، ومعرض للفنون التشكيلية.

وأكد أن قصر ثقافة نجع حمادي، يُمثل مركز إشعاع ثقافيًا متكاملًا ضمن سجل منشآت الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بالمحافظة، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة، واستثمارها كقوة تؤصل لنشر قيم الانتماء وهوية الشخصية المصرية.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على تطوير عدد من المواقع الثقافية في العديد من محافظات الجمهورية.

الفنان هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة نجع حمادي نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أشرف الداودي محافظ قنا

الأكثر قراءة

على جمعة: لا يجوز الترحم على المعزول مرسى وجماعته لأنه مبتدع

بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم مدارس الأزهر 2023 الرابط والشروط

وزير المالية: مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلى

جنوب إفريقيا: زيارة الوفد لأوكرانيا تجرى بشكل جيد رغم المشاكل بمطار بولندا

الكشف على 1000 مواطن فى قافلة الأزهر الطبية بالبحر الأحمر

حبس متهمين ضُبطا بـ33 كيلو حشيش وهيدرو فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق