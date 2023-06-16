هشام عطوة: قصر ثقافة نجع حمادى يُمثل مركز إشعاع نور جديدًا

قال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن قصر ثقافة نجع حمادي بمحافظة قنا، الذي افتتحته الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أمس، يأتي استكمالًا لجهود تطوير مواقع الهيئة بكل المحافظات، والتي شهدت منذ مطلع العام الحالي افتتاح قصر ثقافة ببا ببني سويف، والمكتبة العامة، ومكتبة ضاحية السلام الثقافية بالعريش، وذلك ضمن خطة شاملة تُنفذ برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

وأضاف هشام عطوة، أن أعمال التطوير والتجديد، لقصر الثقافة الذي تبلغ مساحته2371 مترًا مربعًا، شملت الموقع العام، وثلاثة أدوار، حيث يضم الدور الأرضي «قاعة متعددة الأغراض تحتوي على 120 مقعدًا، ومجموعة من الغرف والقاعات الرئيسية، ومنها قاعة نادي تكنولوجيا المعلومات، وقاعة نادي الطفل، ومنفذ إصدارات الهيئة، والذي يوجد به أكثر من 2000 كتاب، والمسرح الصيفي بعدد 140 مقعدًا، والذي تم تجهيزه بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة»، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة منظومة الحريق، بخلاف غرف الملابس، بينما يتكون الدور الأول من مجموعة غرف إدارية، ومكتبة الطفل، والتي يوجد بها 2000 كتاب، والمكتبة العامة، ويوجد بها 4000 كتاب، أما الدور الثاني فيحتوي على قاعة نادي أدب، وقاعة الموسيقى العربية، وقاعة الفنون التشكيلية، وقاعة نادي المرأة، ومعرض للفنون التشكيلية.

وأكد أن قصر ثقافة نجع حمادي، يُمثل مركز إشعاع ثقافيًا متكاملًا ضمن سجل منشآت الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بالمحافظة، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة، واستثمارها كقوة تؤصل لنشر قيم الانتماء وهوية الشخصية المصرية.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على تطوير عدد من المواقع الثقافية في العديد من محافظات الجمهورية.