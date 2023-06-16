محافظ المنوفية و"التنمية المحلية" و"الأوقاف" يفتتحون مسجد "سيدى شبل الأسود" بالشهداء

افتتح اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم، أعمال تطوير وتجديد مسجد سيدي شبل الأسود بمركز ومدينة الشهداء بالمنوفية، وذلك تزامنًا مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ117.

وألقى وزير الأوقاف، خطبة الجمعة تحت عنوان: "مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر"، مشيرًا إلى أن من رحمة الله بعباده المسلمين أنه جعل مواسم للخيرات تتضاعف فيها الحسنات ويستكثر فيها من الطاعات والأعمال الصالحات، حيث يتجدد فيها نشاط العبد فيسارع إلى الخيرات ليتقرب إلى رب الأرض والسماوات، مؤكدًا أن فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة على سائر الأيام فهذه الأيام من جملة الأشهر الحرم والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء وفيها اجتماع أمهات العبادة وهى الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها.

كما تناولت الخطبة مفهوم العمل الصالح، فهو السبيل للسعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، لذلك أمرنا الله تعالى أن نتقيه بفعل الطاعات وترك المحرمات.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذه الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فالمسلم العاقل هو الذي يتزود من ممره لمقره وخاصة في هذه المواسم المباركة التي جمع الله فيها الفضائل ونوع الطاعات وفيها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات، لذلك ينبغي علينا جميعًا أن نجتهد في هذه الأيام ولا نضيعها ففيها الخير الكثير والفضل الكبير.

وهنأ محافظ المنوفية أهالي المنوفية بمناسبة ذكرى العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل مطالب واحتياجات شعب المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن ترميم وتجديد مسجد سيدى شبل يرجع إلى كونه مزارًا سياحيًا مهمًا بمحافظة المنوفية وللحفاظ على التراث الإسلامي وأهميته ومكانته الأثرية، مقدمًا الشكر والتقدير لوزير الأوقاف لدعمه الدائم والمستمر لأهالي المنوفية، ومثمنًا الدور الرائد للوزارة في تطوير مسجد سيدى شبل بالمحافظة.

من جهتهم، قدم وزيرى التنمية المحلية والأوقاف ومفتى الجمهورية، خالص تهانيهم القلبية إلى محافظ المنوفية، وشعب المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، تلك المناسبة العظيمة التي سطر فيها أبناء المنوفية انتصارًا كبيرًا ضد الاحتلال الإنجليزي، وأصبح يوم فخر وعزة لمصر كلها على مر العصور، متمنين المزيد والرقي لمصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.