الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "التنسيقية" تنظم صالونا حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني

شعار التنسيقية
شعار التنسيقية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة السابعة مساء، صالونًا نقاشيًا حول جلسات المحور المجتمعي بـ«الحوار الوطني»، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال» وتتناول مناقشة عدة محاور، ومنها كيفية تنظيم العلاقة بين المستشفيات الحكومية والجامعية لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومدى امتلاك مصر لمقومات إنشاء نظام صحي قوي، ومدى نجاح المبادرات الصحية التي تنظمها الدولة في المحافظات، وكيف يتم تنفيذ خطة ناجحة لمنظومة صحية شاملة في التأمين الصحي الشامل. 

وتناقش الجلسة الثانية «دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال»، وتتناول محاور أبرزها، ما يمكن تقديمه للشباب في المجتمع المصري للنجاح في ملف ريادة الأعمال، وكيفية دمج ذوي الهمم في المجتمع والاستفادة منهم في ملف ريادة الأعمال، وكيفية الاستفادة من مراكز الابتكارات داخل الجامعات.

 يدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى، الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، الدكتور مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا، الدكتور رامي عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأخصائي مكافحة العدوى والوبائيات، الدكتور محمد أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة هبة زكي، مدير مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة التخطيط، خالد حنفي، نائب سابق بمجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم ذوي الاحتياجات الخاصة، مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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