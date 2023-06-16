بالأسماء.. 5 مصابين فى حريق عقار ببنى سويف

أُصيب 5 أشخاص اليوم الجمعة، إثر حريق بالطابق الأرضي داخل عقار مكون من 5 طوابق غير مأهول بالسكان بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى وتمت السيطرة على الحريق، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق خالي من السكان بمدخل مدينة الفشن، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وإخماد النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف، وتمت السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، حيث أسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم بسيارات إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم: "طه.ح.ح" 47 عامًا، مصابًا بجرح بالفخذ اليسرى حوالي 5 سم واختناق، "عبدو.ا.ف" 21 عامًا، مصابًا باختناق " أحمد.م.م"17 عامًا، مصابًا باختناق، "إسلام.م.أ" 20 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالقدم اليمنى حوالي 5 سم، " إسلام.س.م" 24 سنة، مصاباً باختناق.

كما تبين أن أغلب الإصابات جاء نتيجة عملية الإطفاء وأن حالتهم مستقرة، وجرى تلقيهم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم داخل مستشفى الفشن المركزي.