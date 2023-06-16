الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية: 18 ألف حافلة لتفويج ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

تفويج ضيوف الرحمن
تفويج ضيوف الرحمن

هيأت النقابة العامة السعودية للسيارات بالمدينة المنورة من خلال 64 منشأة من منشآت النقل المعتمدة جُهزت لنقل ضيوف الرحمن، أسطولاً متكاملاً للنقل تعداده 18 ألف حافلة تحت إشراف 30 فرقة ميدانية مجهزة بدورات تدريبية متخصصة تتابع كل مواقع الحافلات في جميع شركات النقل المُصرّح لها بنقل حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1444هـ.

وأكدت النقابة، جاهزية حافلات مبادرة طريق مكة لنقل الحجيج من جنسيات الدول المنضمة لهذه المبادرة بكل يسر وسهولة، حيث بدأ عمل النقابة منذ أول رحلة قدوم لحجاج بيت الله الحرام، ويتراوح الإنجاز اليومي لمسيرة الحافلات وتفويج الحجاج لمساكنهم بين 200 حافلة و700 حافلة في بعض الأيام، تنقل هذه الحافلات ما بين 8000 حاج و30.000 حاج وحاجة في اليوم الواحد.

وأوضحت النقابة العامة للسيارات بالمدينة المنورة، التي بدأت خدماتها غرة شهر ذي القعدة 1444هـ حتى يوم 21 من الشهر ذاته، أن إجمالي الحافلات المغادرة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بلغت 6592 حافلة تحمل على متنها أكثر من ربع مليون حاج، بينما بلغ إجمالي حافلات النقابة التي استقبلت ضيوف الرحمن بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 10.509 حافلات أقلّت 400.000 حاج وحاجة.

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