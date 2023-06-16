محافظ أسيوط: إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بقرى أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قرى ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك دولة في قرى مركز أسيوط.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولًا بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أسيوط، أن الحملات استهدفت قرى مركز أسيوط، وتم خلالها إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضى أملاك دولة منها 5 حالات مبان على أراضى الصرف الزراعى بمساحة 700 متر و4 حالات مبانٍ على أملاك الرى بمساحة 79 متر مربع، لافتًا إلى أن تلك الحملات تتم بإشراف المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي محبوب مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة حسنى درويش رئسي مركز ومدينة أسيوط ونوابه ورؤساء القرى ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.



وأكد محافظ أسيوط، على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

IMG-20230616-WA0012

IMG-20230616-WA0013

IMG-20230616-WA0015

IMG-20230616-WA0016

IMG-20230616-WA0008

IMG-20230616-WA0007

IMG-20230616-WA0009

IMG-20230616-WA0010