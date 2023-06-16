ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالخليفة

نجح رجال الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، في ضبط 3 أشخاص وسيدة بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار، وأمكن ضبط (إحدى السيدات "مالكة العقار" وثلاثة آخرين) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق بالعقار المُشار إليه، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها متر بعمق 5 أمتار - قطعة من الحجر يشتبه في أثريته - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.