الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بحيازة حشيش بـ1.25 مليون جنيه في الإسماعيلية

الحشيش
الحشيش

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد حال استقلاله سيارة "مبلغ بسرقتها" بدائرة المركز وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - هاتف محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,250,000مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام الإسماعيلية أمن الإسماعيلية سيارة مبلغ بسرقتها ضبط احد الأشخاص طربة لمخدر الحشيش لمخدر الحشيش مركز شرطة فايد

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