ضبط متهمين بحيازة حشيش بـ1.25 مليون جنيه في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد حال استقلاله سيارة "مبلغ بسرقتها" بدائرة المركز وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - هاتف محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,250,000مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.