الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بحوزتهم كمية من الحشيش بالقاهرة

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير الأمن، من ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القاهرة حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط كمية كمية من مخدر الحشيش قسم شرطة السلام أول مخدر الحشيش

الأكثر قراءة

حقيقة وقف المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى

انقسامات فى الحزب الجمهورى بعد توجيه اتهامات جنائية لـ ترامب بالانتخابات الأمريكية

بسبب الحلوى.. مصرع طفلتين وإصابة شقيقهما بغيبوبة سكرى فى سوهاج

وزير التجارة يبحث فرص التعاون المشترك مع كبرى شركات الشحن الروسية

"صورة نادرة" تحسم جدل "العفاريت" بعد 33 عامًا

كشف ملابسات تعذيب أب لابنته في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى