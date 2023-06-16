ضبط 3 متهمين بحوزتهم كمية من الحشيش بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير الأمن، من ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القاهرة حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.