الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السفيرة سها جندى: "فيبى وصفى" نموذج ملهم ومصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

تقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة لـ فيبي وصفي، مديرة مدرسة "فيلوباتير كولدج" المصرية في كندا، على تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بمحافظة الإسكندرية يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري.

وأعربت وزيرة الهجرة عن امتنانها لتكريم السيدة فيبي وصفي من رئيس الجمهورية، وقالت: "إنها تبذل جهودًا تستحق عليها هذا التكريم، فضلًا عن اعتزازها الشديد بمصريتها، فهي نموذج ملهم ومصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج، استطاعت تحقيق نجاحات عدة في مجال التعليم وتربية النشء، وأصبحت ذات تأثير كبير في المجتمع الكندي، ودائمًا لها مواقف وطنية عديدة، خاصة دورها في مساعدة المصريين بكندا أثناء جائحة كورونا، والمساهمة في دعم المشروع القومي العظيم (حياة كريمة) والترويج له خارجيًا، وكذلك الاحتفال بشهر الحضارة المصرية الذي ينظم كل عام".

وأشارت السفيرة سها جندي إلى التعاون المستمر لـ فيبي وصفي مع وزارة الهجرة، فهي حريصة على تنظيم زيارات بشكل مستمر إلى مصر لأبناء المصريين بكندا، واصطحاب عدد من الشباب الذين يزورون مصر لأول مرة، وكذلك عدد من الشباب الأجانب، ما يسهم في الترويج لمعالم مصر والتنمية التي تشهدها في كل المجالات.

كما ثمنت الوزيرة اهتمام القيادة السياسية الكبير بنجاحات المصريين بالخارج في مختلف المجالات، وتابعت: "كل نجاح لأبنائنا بالخارج يضاف إلى رصيد قوتنا الناعمة، ويدعم صورة المصريين حول العالم".

وكرمت فيبي وصفي من رئيس الجمهورية على مسيرتها الطويلة في التعليم، إذ عملت كمديرة لمدرسة فلوباتير في تورنتو كندا وهي أول مدرسة مصرية تخطى عمرها 20 عامًا، تضم أكثر من 300 طالب يتعلمون فيها من بلدان مختلفة، منها مصر، إنجلترا، كندا، الجزائر، نيجيريا، والصين، ودرست نظم التعليم للطلاب من الحضانة للثانوية العامة، في جامعات هارفارد وتورنتو وويسترين أونتاريو ودوفل كولدج، كما اختيرت ضمن 100 امرأة ملهمة في كندا عام 2021.

ئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيس السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة السفيرة سها جندي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجر

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