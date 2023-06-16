المسجد النبوى الشريف.. روضة من الجنة يقصدها ضيوف الرحمن

بقلوب خاشعة يقصد حجاج بيت الله الحرام المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، آملين في زيارة الروضة الشريفة والسلام على الرسول الكريم، وما إن تطأ قدم الحاج محيط المسجد النبوي حتى يلمس بنفسه الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن من تنظيم لحركة الدخول والخروج من المسجد خاصة في أوقات الصلوات وتوفير سقيا ماء زمزم وتوفير الخدمات الطبية والأمنية في كل أرجاء المسجد.

واطلع الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على سير العمل بالمسجد النبوي واستعدادات الوكالة في تقديم أفضل الخدمات للزائرين بمناسبة دخول موسم الحج لهذا العام ١٤٤٤هـ.

وأشار الشيخ السديس إلى دعم واهتمام القيادة السعودية وتهيئة أفضل الخدمات على الوجه الأكمل والأفضل لمواصلة مسيرة رئاسة شئون الحرمين في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتفعيل المبادرات والبرامج النوعية، لينعم ضيوف الرحمن بكل التسهيلات، ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

ويعد المسجد النبوي الشريف أحد أكبر المساجد في العالم وثاني أقدس موقع في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة وبناه النبي محمد في المدينة المنورة بعد هجرته بجانب بيته بعد بناء مسجد قباء.

مرّ المسجد بعدّة توسعات عبر التاريخ، مروراً بعهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية فالعباسية والعثمانية، وأخيراً في عهد الدولة السعودية حيث تمت أكبر توسعة له عام 1994.

ويضم المسجد بين جنباته قبر الرسول الكريم وقبري صاحبه أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين.

والمسجد النبوي هو أول مكان في شبه الجزيرة يتم فيه الإضاءة عن طريق استخدام المصابيح الكهربائية عام 1327 هـ الموافق 1909م.

وللمسجد النبوي الشريف فضل كبير فهو أحد المساجد الثلاثة التي يشد إليها الرحال كما أن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره، فعن أبي هريرة عن النبي محمد صلي الله عليه وسلم قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا، خيرٌ من ألفِ صلاةٍ في غيرِه من المساجدِ، إلا المسجدَ الحرامَ».

كما يضم المسجد "الروضة الشريفة" التي قال عنها الرسول الكريم "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي"، كما قال الرسول الكريم "خيرُ ما رُكبَت إليهِ اَلرَّوَاحِل مسجدي هذا والبيت العتيق".

ومن جاء للمسجد بهدف التعلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، وفقا للحديث الشريف "من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلّمه أو يعلّمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء بغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره".

كما قال الرسول الكريم عن فضل المسجد النبوي "من صَلَّى في مسجدي أربعين صلاةً لا تفوته صلاةٌ كُتِبت له براءةٌ من اَلنَّار وبراءةٌ من العذاب وبرِئ من اَلنِّفَاق".