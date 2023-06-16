انطلاق أكبر ماراثون لـ"الاسكيت" في الشرق الأوسط ببورسعيد

أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، إشارة انطلاق ماراثون "الإسكيت" في أكبر مضمار مفتوح في مصر والشرق الأوسط لممارسة رياضة التزلج بالعجلات.

وذلك في نسخته الثانية بمشاركة قرابة 5000 لاعب من مصر وعدد من الدول العربية، بحضور محمد فواز رئيس حي الشرق، ووليد الدعدع رئيس حي العرب وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلا نصر وكيل وزارة السياحة، و نجلاء محمد مدير هيئة تنشيط السياحة.

- تفاصيل وخط سير الماراثون

وانطلق الماراثون من أمام مسجد السلام نطاق حي الشرق في اتجاهه إلى معسكر الشباب الدولي بطول شارع طرح البحر - شارع عاطف السادات - ثم العودة في الاتجاه المعاكس حتى المسجد مرة أخرى بمسافة 4 كيلو مترات، في ظل تواجد مكثف لرجال مديرية أمن بورسعيد، لتأمين خط سير الماراثون.

وانتشر رجال المرور لغلق الشوارع التي يمر بها الماراثون وتسيير الحركة المرورية، فضلا عن تواجد سيارات إسعاف في عدة نقاط، وذلك تحت رعاية محافظة بورسعيد وهيئة تنشيط السياحة، و"داون تاون العرب" وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وسادت أجواء من الفرحة والبهجة والمنافسة الشريفة بين جميع المشاركين الذي حرصوا على التقاط الصور التذكارية وتبادل الخبرات في رياضة "الإسكيت"، بجانب تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية على هامش الماراثون.

ومن جهته، رحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمشاركين في الماراثون من أبناء مصر من مختلف محافظات الجمهورية وكذلك المشاركين من عدد من الدول العربية، مشيدا بحسن تنظيم الماراثون، والتطور الملحوظ في التنظيم وزيادة أعداد المشاركين في النسخة الثانية، مؤكدا على أن بورسعيد جاهزة دائما لتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية لما تمتلكه من إمكانات إنشائية وبشرية مؤهلة لاستضافة المنافسات المحلية والقارية والعالمية، وهو الأمر الذي يساهم بشكل إيجابي في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمحافظة.

وأكد أن هناك حرص على تنظيم هذا الماراثون بصفة دورية في إطار حرص المحافظة على تنوع الأنشطة السياحية وفي مقدمتها السياحة الرياضية.

يأتي هذا الحدث في ضوء استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم صيف 2023 من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع روح العصر، ومنها "السياحة الرياضية" والتي تحوز على اهتمام قطاع كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة.

IMG-20230616-WA0018

IMG-20230616-WA0017

IMG-20230616-WA0010

IMG-20230616-WA0009

IMG-20230616-WA0008

IMG-20230616-WA0012

IMG-20230616-WA0011

IMG-20230616-WA0007

IMG-20230616-WA0015