ديلى ميل: مصر من أفضل الوجهات فى العالم لقضاء العطلات لدى البريطانيين

قالت صحيفة ديلي ميل، البريطانية، إن مصر واحدة من أفضل الوجهات في العالم لقضاء العطلات لدى البريطانيين؛ بسبب سواحلها الجذابة والمشمسة التي تعد خيارًا ممتازًا لمحبي ممارسة رياضة الغطس، فضلًا عن كونها من أفضل الوجهات المناسبة لأصحاب الميزانية المنخفضة (من حيث القيمة مقابل السعر).

وتنقل الصحيفة تجربة جون توماس الكاتب البريطاني المتخصص في شئون السفر والسياحة والفنون في السفر إلى مصر، حيث قضى مؤخرًا رحلته في إحدى المنتجعات السياحية بالغردقة، التي وصفها بأنها "المدينة المثالية لقضاء العطلات غير المُكلفة ومُصممة بشكل كامل للسياحة الشاملة".

وأشار الكاتب إلى تنوع المعالم السياحية بمصر كونها تزخر بالعديد من مواقع الجذب العالمية، بدءا من أهرامات الجيزة الرائعة، وحتى المواقع التاريخية والمعابد الموجودة بمدينة الأقصر مثل معابد الكرنك وفيلة وأبوسمبل والتي يبلغ تاريخها ثلاثون قرنًا.

وأضاف أنه بخلاف هذه العالم، تتمتع مصر بوجود أشعة الشمس الدافئة التي تدوم طوال العام، والشواطئ الرملية الجميلة التي تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تمنح زائريها الاسترخاء الكامل، ما جعلها وجهة شعبية ممتازة للمسافرين من بريطانيا، فضلًا عن كونها من أفضل الوجهات التي تقدم خدمات ذات قيمة ممتازة بأسعار مخفضة.

ودعا الكاتب قرّاء الصحيفة إلى زيارة مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر والاستمتاع بكل ما تتمتع به من مقومات سياحية جذابة، من السواحل المتلألئة والشواطئ الجميلة والرمال الذهبية "والمياه الفيروزية شبه مالديفية"، حيث يمكن ممارسة رياضة الغطس لمشاهدة الشعاب المرجانية والحياة البحرية المذهلة والمزدهرة التي تتميز بها، إضافة إلى ركوب الأمواج الشراعية.

كما نصح القراء بتجربة رحلات السفاري في مصر، قائلًا: "يمكنك القيام برحلة مختلفة إلى الصحراء الكبرى الحقيقية، حيث يمكنك مقابلة العائلات البدوية، والاستمتاع بجمال شبه البرية والسباق عبر الكثبان الرملية الوعرة، والاسترخاء على هضبة صخرية لمشاهدة أشعة الشمس وهب تنزلق خلف المناظر الجبلية المسننة، بينما تهب الرياح الدافئة بصوت غنائي عبر الفراغ الملتوي".