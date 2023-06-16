الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبدالقادر: كنت واثقًا من حصد لقب دورى الأبطال.. ولم نتوقع تريند "سطلانة"

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

أكد أحمد عبدالقادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان واثقًا في تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا منذ دور المجموعات.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي.

وقال عبدالقادر في تصريحات تليفزيونية: "كان لدي ثقة كبيرة في تحقيق اللقب منذ فترة كبيرة، وتحديدا منذ المباراة الثانية من دور المجموعات".

وأضاف: "منذ مشاركتي كبديل وكنت أعلم أننا سنعود باللقب، وبعد الهدف الذي استقبلناه ظهرت ثغرات في دفاع الوداد ونجحنا في التسجيل والأهم أننا عدنا باللقب".

وواصل حديثه: "أحاول دائمًا التطور وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك طفرة كبيرة في أدائي، سيد عبد الحفيظ دائمًا ما يقدم لي النصيحة".

وأتم تصريحاته: "لم نتوقع أن تصبح أغنية "سطلانة" تريند خاصةً أننا أثناء الاحتفال حاولنا أن نحتفل بأي طريقة ولم تكن الفكرة في رؤوسنا، واندهشت عندما أحدثت الأغنية ضجة في العالم العربي وليس مصر فقط". 

الاهلى أحمد عبد القادر نهائي دوري أبطال إفريقيا أخبار الوداد الرياضي

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