على جمعة لـ"الشاهد": كل يوم كان يزداد يقينى بأن جماعة الإخوان "ضالة"

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن التقاطع بينهزوبين جماعة الإخوان خلال العشر سنوات التي قضاها في دار الإفتاء ، يكاد يكون منعدمًا في الظاهر، لكن حدثت حادثة في الأزهر الشريف، معلقا: "كنا في المولد النبوي، وذلك بعد توليتي دار الإفتاء مباشرة، جاء أحد الإخوان من الأرياف حتى يسأل، فقال لهم بأن الشيخ علي سيأتي ليلاً للاحتفال بالمولد النبوي، فانتظرني لكنه أصيب بتعب وكان جوعان، وعندما رآني خارجًا ومن حولي الناس، حاول أن يصل إلي، فلم يستطع من كثرة زحام التلاميذ حولي، فحاول التخلص من الزحام لكن يده جاءت في عيني، فاعتقدوا أنه يعتدي علي وأمسكوه وضربوه علقة موت".

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “نزل قطرات دم على عيني، وتم نقلي إلى الرواق، وبدأ الأطباء الحاضرون في معالجتي، ومن ثم تساءلت من هذا الولد الذي ضربني، فقالو لي: ”احنا خدنا حقك" فقلت لهم لا تضربوه، وجئت بالولد ووجدته مغمى عليه من كثرة الضرب، فنهرت من قام بضربه، وجعلت الجمعة القادمة عن "كيف تصبر على من آذاك؟"، وأن كل شخص ضرب هذا المسكين عليه أن يتوب إلى الله، والنيابة جاءت، فقولت لهم أنا لا أتهمه وأعفو عنه، وبالفعل بحثوا عن الولد واكتشفوا بأنه صادق وليس وراءه شيء، وأطلقوا سراحه بناء على مسامحتي له".

وأشار إلى أن الإخوان في ذلك الوقت اجتمعوا في مكتب الإرشاد بالتوفيقية، ويبدو أن أحدهم كان يسجل لهم، وكانوا يقترحوا بأن يتصلوا بالشيخ علي جمعة لعمل كذا وكذا، فرد أحدهم وقال: "لاء ده الشيخ علي جمعة بيضرب الناس في الأزهر"، فتم سؤالي من ضربت في الأزهر، فقولت أنا لم أضرب ولكني ضُربت، وكان ذلك على سبيل الخطأ وحكيت لهم الواقعة، فأخبروني أن جماعة الإخوان تقول بأنهم لا يريدون التعاون معك.. وبذلك كنت كل يوم أتأكد بأن هذه الجماعة ضالة ومضلة".

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.