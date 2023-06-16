الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

على جمعة يكشف لـ "الشاهد" أسرار دعوة الإخوان له بالانضمام إلى الجماعة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك واحدًا من جماعة الإخوان دعاه للانضمام إليهم، وقال له لا تهتم بكل "الغبش" الموجود لأنهم ليسوا على المنهج الصحيح، وتعالى انضم إلى الجماعة. 

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "فقلت له لا.. أنا لا أنضم إلى الجماعة ليس لأن الإخوان جيدون أو سيئون، نافعة أو غير نافعة، أنا لا أنضم إلى جماعة الإخوان لأن رسولي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، وبالتالي اعتزلت الفرق كلها.. فكيف أنضم إلى جماعة وأخسر بذلك أبا القاسم".

وتابع: "قال لي هذا الشخص الإخواني، أنت بذلك لا تريد أن تكون هناك جماعة للمسلمين، فقولت له إن جماعة المسلمين موجودة، لأنهم كانوا طيلة الوقت يعتبرون أنفسهم جماعة المسلمين وليسوا جماعة من المسلمين". 

وأشار مفتي الجمورية السابق إلى أن "هذه الدعوة حدثت مرة واحدة، حيث قال لي الذي دعاني للانضمام للجماعة، طالما أنك رجل طيب وصالح هيا لتنضم إلى الجماعة، فقلت له أنا لا أسلم نفسي إلى الجماعة طاعة لأبي القاسم، ليس لأني بيني وبين الجماعة شيء وإنما الجماعة على خطأ".

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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