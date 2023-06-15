الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل اتصالات النواب: محطة "تحيا مصر" طفرة تنموية تعزز دور مصر عالميًا

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس اليوم لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وقالت محروس في تصريحات لها اليوم، إن هذه المشاريع التي نشهد إطلاقها بشكل مستمر توضح أن الدولة تعمل بشكل مستمر للدفع بعجلة التنموية في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة.

وأشارت "محروس" إلى أن إنشاء محطة تحيا مصر بمثابة طفرة تنموية تعزز دور مصر علي الخريطة العالمية، مؤكدة علينا أن نفتخر بما تحققه الدولة والقيادة السياسية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مصر والعالم، خاصة أن المحطة هي الأولى من نوعها في دعم تجارة الترانزيت مما يعزز من وجودها التجاري على المستوى الدولي.

 وأضافت وكيل اتصالات النواب: مصر الآن أصبح لديها مميزات تنافسية عالمية، وعلينا أن نفتخر بما حققناه من تطوير بميناء الإسكندرية الذي يعد حاليًا من أهم الموانئ العالمية، إن لم يكن في مقدمتهم.

واستكملت مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أن محطة تحيا مصر تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية حتى تواكب حركة النقل العالمية بأفضل صورة، وعلي كل مواطن مصري التقدير لما قطعته الدولة من شوط كبير في طريق التنمية، حيث يعكس ذلك مدى جديتها في بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما سوف نجني ثماره علي كافة الأصعدة في القريب العاجل.

وفي وقت سابق اليوم قال اللواء عماد النجار، رئيس الخدمات البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية، إن الهيئة شهدت تطويرًا غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن المحطة استقبلت عددًا كبيرًا من السفن العملاقة خلال فترة التشغيل التجريبى لها، والذي بدأ مع العام الجاري. 

اتصالات النواب الإسكندرية الجمهورية الجديدة الخدمات البحرية النائبة مرثا محروس محطة تحيا مصر جراج ميناء الإسكندرية

الأكثر قراءة

أمن قومى.. اقتصاديون: تصريحات السيسى عن سعر الصرف حماية للمصريين من تداعيات الأزمة العالمية

تفاصيل حكم ثبوت وفاة طفل بعد مرور 66 عامًا بمطروح

في ذكراها العاشرة.. 30 يونيو ثورة على التطرف والرجعية

إحباط محاولة لتهريب كمية من المنشطات الجنسية عبر منفذ العوجة البري

مصرع شاب بسبب جرعة مخدرات زائدة فى العياط

التحريات فى العثور على جثة متوفى بشقته ببولاق الدكرور تكشف مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى