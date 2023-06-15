وكيل اتصالات النواب: محطة "تحيا مصر" طفرة تنموية تعزز دور مصر عالميًا

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس اليوم لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وقالت محروس في تصريحات لها اليوم، إن هذه المشاريع التي نشهد إطلاقها بشكل مستمر توضح أن الدولة تعمل بشكل مستمر للدفع بعجلة التنموية في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة.

وأشارت "محروس" إلى أن إنشاء محطة تحيا مصر بمثابة طفرة تنموية تعزز دور مصر علي الخريطة العالمية، مؤكدة علينا أن نفتخر بما تحققه الدولة والقيادة السياسية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مصر والعالم، خاصة أن المحطة هي الأولى من نوعها في دعم تجارة الترانزيت مما يعزز من وجودها التجاري على المستوى الدولي.

وأضافت وكيل اتصالات النواب: مصر الآن أصبح لديها مميزات تنافسية عالمية، وعلينا أن نفتخر بما حققناه من تطوير بميناء الإسكندرية الذي يعد حاليًا من أهم الموانئ العالمية، إن لم يكن في مقدمتهم.

واستكملت مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أن محطة تحيا مصر تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية حتى تواكب حركة النقل العالمية بأفضل صورة، وعلي كل مواطن مصري التقدير لما قطعته الدولة من شوط كبير في طريق التنمية، حيث يعكس ذلك مدى جديتها في بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما سوف نجني ثماره علي كافة الأصعدة في القريب العاجل.

وفي وقت سابق اليوم قال اللواء عماد النجار، رئيس الخدمات البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية، إن الهيئة شهدت تطويرًا غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن المحطة استقبلت عددًا كبيرًا من السفن العملاقة خلال فترة التشغيل التجريبى لها، والذي بدأ مع العام الجاري.